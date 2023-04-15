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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"بداية نجاحك حقق حلمك".. تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاة لسوق العمل بقنا

تدريب فتيات وشباب
تدريب فتيات وشباب قنا لسوق العمل
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قال  اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن وحدة السكان بالمحافظة نجحت في تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاه من مراكز " قوص، أبوتشت، الوقف، ضمن مبادرة " بداية نجاحك حقق حلمك " لتأهيل الشباب لسوق العمل ، و خلق فرص عمل بقرى حياة كريمة ، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، وذلك في إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامة بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية .

وأضاف الداودي، أن المبادرة تنفذها وحدة السكان بديوان عام المحافظة ، بالتعاون مع مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، و بنك مصر ، وشركة دندرة للإبداع، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، حيث ستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال ، و تدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم ، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخبرة اللازمة فى مجال عملها، وذلك ضمن خطة التشبيك مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وعمل مبادرات سريعة لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية .

و قال رمضان الصغير مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة إن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة بمراكز المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة على سوق العمل خلال عام 2023 ، فضلا عن تمكين الشباب من تحسين أدائهم في السوق من خلال تقديم بعض المزايا لهم من خلال بنك مصر ، تشمل ( بطاقات ميزة مجانا ، فتح حساب الشباب مجانا ومزايا متعددة للحساب ، فتح محفظة بنك مصر الاكترونية مع اضافة 25 جنية رصيد افتتاحى أو 20 % كاش باك، تمويل المشروعات متناهية الصغر ، فتح حسابات النشاط الاقتصادي متعدد المزايا ، فتح حساب ذوى الهمم ذو المزايا لهم ).

أشرف الداودى محافظ قنا البنك المركزى المصرى الشركات والبنوك الشركات الصغيرة والمتوسطة المركزي المصري