الليلة.. البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الليلة بيوم “سبت النورالمقدس” وهو اليوم الذي يسبق عيد القيامة المجيد بيوم، و يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، صلوات القداس الإلهي بمناسبة عيد القيامة المجيد مساء اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يشارك قداسة البابا في الصلوات عدد من الأباء الأساقفة والأباء الرهبان بجانب حضور كبير من الأباء الكهنة والقمامصة، بجانب مشاركة أعداد غفيرة من أقباط مصر من مختلف أنحاء البلاد، وبجانب ذلك من المقرر أن يحضر الصلوات للتهنئة عدد القيادات ونواب مجلسي الشعب والشيوخ، بجانب تواجد مندوبو الطوائف المسيحية الأخري ومندوب لأزهر الشريف.

البوابة تنقل البث المباشر

وينقل موقع "البوابة نيوز" فعاليات البث المباشر مساء اليوم نقلاً عن التلفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.