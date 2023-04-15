تفاصيل علاوة الكهرباء الدورية بنسبة 12%

أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي على صرف علاوة دورية لجميع العاملين بقطاع الكهرباء بنسبة 12%، وذلك للعام المالي 2023/2024 تقديرًا لجهود العاملين بالقطاع خلال الفترة الماضية.

وكانت قد نشرت الشركة القابضة منشور خاص بصرف العلاوة وحصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه، موضحة فيه أنه سيتم صرف العلاوة بدءًا من شهر أبريل الجاري مع المرتبات المرتقب صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقام بتوقيع القرار المهندس محمد عبد المنعم الطبلاوي عضوًا متفرغًا بالشركة القابضة لكهرباء مصر للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات، بالنيابة عن المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي يؤدي مناسك العمرة.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الموافقة على زيادة منحة العيد لـ1200 جنيه بدلًا من 1000 بزيادة قدرها 200 جنيه عن العام الماضي.