البورصة الفنية للسباق الرمضاني| التألق والخذلان.. والجمهور هو الحكم

على مدار ماراثون الدراما الرمضانية، يطل علينا فى ذلك السباق الفنى الكبير والمنتظر وجوه تألقت فنيًا وتركت بصمة كبيرة لدى الجمهور، ومنهم من فاجأ وأقنع واستثمر الفرصة وشق لنفسه طريقًا جديدًا من خلال الموسم الرمضانى، ومنهم من خذل الجماهير والمتابعين رغم فرص الأطباق الذهبية المقدمة من زخم المتابعة لهذا الموسم الدرامى الكبير، وقبل انتهاء الشوط الفنى الأخير فى العشرة أيام الأخيرة.

وفي هذا التقرير ترصد «البوابة» أبرز أسماء البورصة الفنية لدراما السباق الرمضاني هذا العام.

تبدأ رحلة التألق بالكثير من الوجوه الفنية وعلى رأس تلك الأسماء القدير أحمد عبدالعزيز حيث جسد فى مسلسل سره الباتع واحدة من المفاجآت الإبداعية لجمهوره والنقاد، حيث ظهر بشخصية جديدة على ألوانه الدرامية السابقة، وقدم من خلالها الشخصية الانتهازية والوصولية حتى ولو على حساب الوطن، وأبدع النجم أحمد عبد العزيز فى إظهار خبرات فنية كبيره فى إيصال كل أنماط الشخصية دون افتعال أو تكلف.

مسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد عبدالعزيز، أحمد فهمى، ريم مصطفى، خالد الصاوى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع والإخراج خالد يوسف.

تطل علينا النجمة هالة صدقى بشخصية "صفصف" من مسلسل "جعفر العمدة" والتى حققت قبولًا كبيرًا لدى الجمهور بخفة ظل كبيرة وروح فنية مبدعه ملأت جوانب الشخصية ببصمات من تاريخ فنى كبير، وقدمت من خلالها شخصية تصف نفسها دائمًا بالملكة وتتعامل بمنتهى التكبر على الجميع، وفى نفس الوقت تحمل قلبا طيبا ويتم خداعها بمجرد كلمات المدح والمجاملة طوال الوقت، لتعود الفنانة الكبيره هالة صدقى لجمهورها برائحة الزمن الفنى الجميل كما السابق.

ومن خلال نفس المسلسل "جعفر العمدة" ظهر الفنان أحمد فهيم بشخصية سيد الشقيق الأكبر للمعلم جعفر العمدة ورغم أنه الشقيق الأكبر إلا أنه يورط شقيقه الأصغر جعفر فى الكثير من المواقف بسبب طيش التصرفات غير المسئولة، وقدم فهيم من خلال الشخصية دور لفت الأنظار كثيرًا من قبل الجمهور، وما بين الكوميديا والتراجيديا نجح فيه بجذب الانتباه له والتألق من خلال الموسم الرمضانى.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، زينة والإخراج محمد سامي.

عود أحمد للنجم أحمد عيد، والذي طل علينا من أقصى يمين الكوميديا لأقصى يسار الشر، من خلال دوره فى مسلسل"عملة نادرة" وكان ينتظر عيد ثلاثة تحديات فنية، الأول هو إتقان اختيار الدور بعد العودة من سنوات الاختفاء الفنى، والتحدى الثانى هو التحول الفنى من الكوميديا للشر، والثالث إتقان الدور الصعيدي حيث يعد مقبرة صاحبه إن لم تتقن وتقنع.

ولكن قبل «عيد» التحديات الفنية كلها، فى قلب يحمل مغامرة فنية بين ضلوعه، وقدم الدور بأداء متمرس لاقى استحسانا فنيا كبيرا وأداء فاجأ كل جمهور الكوميديان أحمد عيد، وظهر بدور الشرير فى أقصى درجات الإبداع الفنى وقتل أخيه ويمارس كل ألوان الشرور فى العمل بدم بارد وإتقان فني كبير.

المسلسل بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، جومانا مراد والإخراج ماندو العدل.

طلت علينا الأم الصعيدية سهير المرشدي فى مسلسل "ضرب نار" لتخطف الأضواء بسحر الخبرات الفنية، ورغم قلة مشاهد ظهورها وقلة الحلقات بسبب أنها توفيت فى السياق الدرامى للعمل، إلا أنها مع كل مشهد بل وكل نظرة من وجه ارتسمت عليه ملامح الفن كانت تبدع وتخطف كل الأضواء بأقل مجهود، حيث جسدت من خلاله دور الأم الصعيدية القوية ذات القلب الصلب ولكن فى نفس الوقت قلب ينكوي بنيران ما حدث لابنها الأكبر جابر فى تورطه فى الثأر وهروبه طوال الوقت، لتقدم لنا المرشدى نصيحة فنية أنه رغم قلة الظهور إلا أن الأهم هو لستمرار الحضور.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، سهير المرشدى، ماجد المصري، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.

تظهر الفنانة القديرة شيرين من خلال مسلسل "تغيير جو" بدور والدة منة شلبى وتقدم شخصية تعاني من اضطرابات نفسية ومحتجزة داخل مصحة ومع الظهور الأول للفنانة شيرين ولقائها بإبنتها تجد قدرات فنية مذهلة لتجسيد مشاعر التناقض ما بين الشخصية التى تعانى من اضطراب نفسى وتسبب مشاكل لابنتها ومابين التحولات النفسية السريعة لمشاعر الأمومة، ولاقت شيرين إشادات كبيرة من كل المتابعين للعمل لتعيد اكتشاف نفسها بدور له ثقل فنى يبرز موهبتها الكبيرة.

المسلسل بطولة منة شلبى، إياد نصار، شيرين، محمود قابيل والإخراج مريم أبوعوف.

على صعيد آخر؛ خذل البعض جمهوره ولم يقدم الأداء الفنى المنتظر وأبرز تلك الأسماء.

محمد سعد بنفس الشخصية كلاكيت بدون عدد، يقدم لنا سعد شخصية الحاج حناوي والتى سبق وجسدها من قبل فى فيلم كركر، ليؤكد سعد إصرار غريب على الروتين الفنى وعدم التجديد، وللأسف هو ما أصاب جمهوره بالإحباط ليس هذا العام فقط، ولكن على مدار السنوات السابقه بتكرار كل الشخصيات الفنية التى نجح سعد فى تقديمها، حيث يدور فى فلك ثلاث أو أربع شخصيات فنيه على مدار سنوات.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الحناوى التاجر فى وكالة البلح والذى سيتورط مع عصابة لتهريب الآثار فى إطار كوميدى.

المسلسل بطولة محمد سعد، ويزو، شيرين، أحمد فتحى والإخراج إبرام نشأت.

رحمة أحمد ليست "مربوحة" فى مسلسل "الكبير أوي ٧" كما الموسم الرمضانى السابق، حيث حققت نجاحًا كبيرًا فى الموسم السابق فى مسلسل "الكبير أوى" الجزء السادس.

وكان الظهور الأول لها، وحققت من خلاله شهرة كبيرة وأنبأ بميلاد نجمة كوميدية كبيرة، ولكن مع ظهورها هذا الموسم فى الجزء الثانى لها والسابع للمسلسل، وقعت تحت سهام الانتقادات من كل المتابعين، حيث ظهرت مفتعلة وتظهر بصرخات ونبرات صوتية عالية بدون داع، ومحاولات الإضحاك جبرا، وتجسد رحمه شخصية "مربوحة" زوجة الكبير الذى يجسده الفنان أحمد مكى.

المسلسل بطولة أحمد مكى، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، هشام إسماعيل والإخراج أحمد الجندى.