حسام عوض: تشكيل الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية للإصلاحات الاقتصادية

أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها.

وقال عوض، ننتظر إعادة حقيقية لهيكل الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.

وطالب بضرورة الإسراع في خطط إصلاحات تشريعية واجرائية قوية ومؤثرة تشجع الاستثمار الخارجي والمحلي كأولوية.

وقال: بدورنا سنقوم بإعداد مقترحات تمثل رؤية الشباب في المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر وآليات الحل والجهات المسؤولة عن تنفيذ الحلول المقترحة للاستفادة من التناغم الذي يمثله وجود المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.