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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"معلومة اختفاء وجثة فى شوال".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة قتيلة المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جريمة شنيعة شهدتها منطقة المرج وفيها أقدم زوج علي تعذيب زوجته حتى الموت والقاها في مصرف لتنكشف جريمته بعد أسبوع.

ودلت التحريات أن المتهم عذب زوجته بطريقة بشعة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه ثم وضعها فى جوال وألقاها في مصرف .

وأضافت التحريات أن معلومة سرية وردت لرئيس مباحث المرج مفادها اختفاء زوجة شابة تقيم فى منزل مع زوجها وأسرته.

وتابعت التحريات أن أسرة الضحية لم تحرر محضر باختفائها لاعتقادهم أنها تقيم برفقة زوجها كما لم يقم أسرة الزوج بالإبلاغ باختفائها فتم القبض علي زوجها وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتلها والاء جثتها في مصرف.


وتابعت التحريات أن رجال المباحث نجحوا في الوصول إلى جثة الصحية بالمصرف وتم انتشالها ونقلها لمشرحة زينهم.

اسبوع الزوج تعذيب زوجته مشرحة زينهم مباحث المرج منطقة المرج