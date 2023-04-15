امرأة إسبانية تقضي 500 يوم في كهف مغلق

قضت امرأة إسبانية 500 يوم كاملة في كهف مغلق ومظلم على عمق 70 مترًا تحت سطح الأرض حيث خرجت من الكهف الذي يقع في جنوب إسبانيا بعد الساعة التاسعة صباحًا في يوم الجمعة وأجرت فحص سريع مع طبيب وطبيب نفساني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان فقد استطاعت بياتريس فلاميني الخروج من الكهف بأمان وحضرت مباشرة مؤتمر صحفي استمر لمدة 50 دقيقة وقالت عقل خروجها: "كنت أتوقع الخروج والاستحمام. لم أكن أتوقع أن يكون هناك الكثير من الاهتمام".

ففي يوم السبت 20 نوفمبر 2021، قبل ثلاثة أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا، دخلت الرياضية النخبة ومتسلقة الجبال فلاميني في الكهف الذي يقع خارج غرناطة، وهي مصممة على معرفة المزيد حول كيفية تعامل العقل والجسم البشري مع العزلة الشديدة والحرمان.

وتم مراقبتها من قبل فريق من العلماء من جامعات ألميريا وغرناطة ومورسيا، الذين ظلوا على اتصال من خلال تقنية رسائل خاصة ومحدودة، ويعتقد الآن أن الرياضية البالغة من العمر 50 عامًا من مدريد قد حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول فترة قضاها إنسان وحيدًا في كهف.

وقالت بأنها فقدت مسار الوقت بعد 65 يومًا في الكهف، وعندما سئلت عن كيفية الحفاظ على عقلها لفترة طويلة، أشارت إلى خبرتها الواسعة واستعدادها الذهني، مضيفة أنها توافقت مع نفسها جيدًا وحافظت على الاتساق. وأضافت أن المفتاح للنجاح هو الوضوح والاتساق فيما تعتقده وتشعر به وتقوله.

وقالت فلاميني إنها قضت الوقت في الكهف بهدوء وبشكل هادف من خلال القراءة والكتابة والرسم والحياكة، وكانت الحيلة هي العيش في اللحظة الحالية وتركيز اهتمامها على ما تفعله. وقد تمكنت من الحفاظ على لياقتها البدنية وحرثت 60 كتابًا، كما استخدمت كاميرتين لتسجيل تجاربها في فيلم وثائقي.