النائب حازم الجندي: تشكيل "الأعلى للاستثمار" إجراء محوري



ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، مؤكدا أنه جاء في توقيت حيوي، إذ تستهدف الدولة المصرية تشجيع الاستثمار والتيسير علي المستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من روؤس الأموال المحلية والأجنبية، فضلا عن أن التشكيل يأتي برئاسة الرئيس، بما يضمن تهيئة مناخ أفضل للاستثمار ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج.

وقال الجندي، في بيان له اليوم، أن المجلس سيكون له أثر إيجابي في اتخاذ عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار في البلاد، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج في مصر، وتعزيز القدرات التنافسية، فالدولة تبذل جهودا واسعة النطاق، وعلى مختلف المحاور، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية في إجراءات إنشاء أي مشروع استثماري، بما يعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار، موضحا أن من أهم مزايا إنشاء المجلس تفعيل المسئولية التضامنية المشتركة، لكافة الهيئات العامة والأجهزة الحكومية، و الوزارات المختصة بالاستثمار، بما يؤدي إلى تحقيق الترابط فى أدائها، وحل الخلافات والتشابكات التى قد تتواجد بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار، وتعرقل جهود الدولة في جذب الاستثمار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس سيؤدي دوراً هاماً لدراسة ووضع حلول معوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، منوها إلى أن مصر تشهد حراكاً كبيراً فيما يتعلق بتهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمار، فالسوق المصرية أصبحت سوقا واعدة، توفر العديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما ينعكس بشكل إيجابي علي دعم الاقتصاد في مصر، فضلا عن الحزم التحفيزية التي تقدمها الدولة، وأكد النائب في نهاية بيانه اليوم على الطلب الذي قد تقدم به للمجلس لزيادة عدد المناطق الحرة النوعية في مصر لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.