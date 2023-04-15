النائبة ميرال الهريدي تهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلة: إن تزامن أعياد المصريين مسلمين ومسيحيين، يجعل البهجة والسرور، تعم على جميع أبناء الشعب المصري.



وأعربت النائبة البرلمانية، في بيان لها أمس، عن خالص أمنياتها أن تهل هذه الأعياد، والمناسبات المتنوعة على شعبنا، بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من الازدهار والتقدم، في طريقها لتشييد دعائم الجمهورية الجديدة، القائمة على استيعاب الجميع، وتحقيق التنمية المستدامة بسواعد أبنائنا، في ظل القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة للبلاد، مشيدة بالترابط الذي جمع النسيج الوطني، منذ فجر التاريخ، قائلة: إن مصر بمسلميها ومسيحييها، تمثل نموذجا للتسامح والعيش المشترك، رغم كيد الكائدين من قوى الشر والظلام الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار وطننا العزيز.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر ستبقى رمزًا للمحبة والوحدة الوطنية، والتي تجعلنا نفتخر بها، طوال الوقت، فوحدتنا هي ركيزة أساسية، لتحقيق التنمية الشاملة، وتدعيم قواعد الجمهورية الجديدة، ومن ثًم الارتقاء والنهوض بالوطن إلى الأفضل، مشيرة إلى أننا نشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفضل القيادة السياسية الواعية، وما أنجزته الدولة من مشروعات ضخمة، في وقت قياسي، على مدار السنوات الماضية.

وتابعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: ندعو الله عز وجل أن تكون أعيادنا طاقة أمل جديدة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل سوء، لتبقى وطنا نموذجا دائما للوسطية والاعتدال، ولينعم شعبنا بموفور الأمن والأمان والاستقرار.