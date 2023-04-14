الكولومبى أوسوريو يقود أول تدريباته مع الزمالك

بدأ الكولومبي خوان كارلوس ‎أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا بقيادة مران الأبيض اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أعضاء الجهاز المعاون له ولاعبو الفريق على تحية المدير الفني الجديد قبل انطلاق المران، وأعرب الجميع عن أمنياتهم له بالتوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستأنف اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا مساء الأمس على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة.