صور | محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ختام الأنشطة الرمضانية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، احتفالية "الليلة المحمدية" التي نظّمها قطاع التربية والتعليم؛ احتفالًا بختام الأنشطة الرمضانية بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ضمت الاحتفالية عروضًا فنية وابتهالات دينية قدمها طلاب إدارة الموهوبين، والتي لاقت إشادةً وتفاعلًا كبير من الحاضرين وسط أجواء روحانية متميزة، أختُتمت بتكريم الفائزين بالمسابقات الثقافية والرياضية على مدار شهر رمضان المبارك.

أكد المحافظ، في تصريح له، اليوم الجمعة، عبر بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد، بالغ تقديره واعتزازه بما قدمه الطلاب من فقرات خلال الأمسية، موجهًا الشكر لجميع القائمين على العمل والمشاركين به، كما تفقد محتويات المعرض الذي أقيم على هامش الاحتفالية وضم منتجات غذائية ومشغولات فنية وحرف يدوية من تنفيذ طلاب المدارس، موجهًا بطرح هذه المنتجات بمنافذ السلع الغذائية المخفضة التابعة للوحدات المحلية.

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ختام الانشطة الرمضانية (1)

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ختام الانشطة الرمضانية (2)

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ختام الانشطة الرمضانية (3)

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ختام الانشطة الرمضانية (4)