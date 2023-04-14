صحة المنوفية تتفقد 697 منشأة طبية وغلق 96 وإنذار 198 آخرين



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الشئون الصحية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

أفاد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر مارس الماضى بحملات موسعة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة للتأكد من إتباع سياسة مكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وأسفرت عن المرور على (697) منشأة طبية خاصة تنوعت ما بين عيادات خاصة ومعامل تحاليل ومراكز عمليات وعلاج طبيعى وعيون .

ولفت إلى غلق (96) منشأة طبية وإنذار (198) منشأة مخالفة واستصدار قرار غلق لـ (81) منشأة أخرى ومطابقة (289) منشأة طبية بنطاق المحافظة ، فضلا عن ضبط (301) مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى وعمالة غير مؤهلة ، فيما تم إجراء (44) معاينة ميدانية وفحص (15) شكاوى لاتخاذ اللازم حيالها حفاظاً على الصالح العام .

هذا وتم توجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة بحوكمة البيانات ، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ .

فيما أكد وكيل وزارة الصحة على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت الطبية بنطاق المحافظة ، مناشداً أصحاب المنشآت الطبية الخاصة الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين.