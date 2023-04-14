تفاصيل حياة عمال تطوير سور مجرى العيون فى رمضان

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل حياة عمال تطوير سور مجرى العيون فى شهر رمضان المبارك وهو المشروع الذي يعيد الحياة للقاهرة ورونقها وطرازها الفريد، إذ قالت الإعلامية خلود زهران: "مشروع تطوير سور مجرى العيون.. وهذا الإنجاز اللى إحنا شايفينه بفضل الأيادي المصرية العاملة فى هذا المشروع".

وقال عامل فى منطقة سور مجرى العيون لـ"إكسترا نيوز": "أعمل فى هذا المشروع منذ أسبوعين وقبل ذلك كنت فى العاصمة الإدارية الجديدة.. وأعمل من الساعة 7 صباحا حتى الثالثة عصرا"، وأضاف عامل آخر: "كنت أعمل قبل ذلك فى مبنى وزارة المالية فى العاصمة الإدارية.. والمشروعات حاجة جميلة".

منطقة محيط سور مجرى العيون، هى من المناطق الواعدة والتي تغيرت بشكل كلى من النقيض للنقيض بعد إزالة المناطق العشوائية التي تقع خلق السور واستبدالها بمشاريع خدمية متعددة الأنشطة حيث تضم وحدات سكنية وأماكن ترفيهية وأسواق ومولات ومسارح، ما يجعلها من أهم المناطق خلال الفترة القادمة، حيث يمتد التطوير بالمنطقة حتى منطقة الفسطاط والتي تشهد تنفيذ مشروع تلال الفسطاط.