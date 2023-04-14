«الشباب والرياضة» بشمال سيناء تشارك في المنتدى الوطني لبناء الوعي

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع الكيان الشبابي “اتحاد تحيا مصر” الحوار الوطني للشباب والذي تم تنفيذه بالمدينة الشبابية في العريش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبحضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.



وتخلل الحوار الوطني ورش عمل وجلسات تدريبية متنوعة حول دعم الاقتصاد المصري كما تم التدريب على عدة محاور أساسية منها "ماهية الشمول المالي والتحول الرقمي، كيفية عمل السيرة الذاتية، التأهيل لسوق العمل الحر".

وقام بتنفيذ الحوار الوطنى للشباب بشمال سيناء الدكتور عماد قطارة الخبير الاقتصادي ويهدف المنتدى الوطني للشباب إلى تنمية الوعي وحث الشباب على المشاركة الوطنية، ومناقشات الشباب حول أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، جمع الحلول والمقترحات من خلال الحوار الديمقراطي البناء، تقديم الدعم الاقتصادي واستثمار الفرص التي تواجه الشباب في سوق العمل الحر.

وقد استمرت الفعاليات لمدة تجاوزت الثلاث ساعات وتمت التوصيات بتسجيل مخرجات المنتدى ويتم عرضها علي المسئولين.