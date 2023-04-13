كلية التربية النوعية ببنها تحذر من صفحة تحمل اسمها

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورات تحمل اسم كلية التربية النوعية، بجامعة بنها، تقدم محتوى مخالفًا للعادات، وتعرض فيديوهات خليعة.

من جانبها حذرت كلية التربية النوعية من وجود صفحة مزيفة تحمل الاسم نفسه "الصفحة الرسمية لكلية التربية النوعية- جامعة بنها" تنشر أخبارًا كاذبة، ومحتوى لا يتفق مع أخلاقيات المجتمع، وهذه الصفحة لا تنتمي إلى الكلية ولا الجامعة بأي حال من الأحوال.

وكان الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، قد أعلن أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحة المزورة وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد الصفحة المزيفة، ويرجى توخي الحذر وعدم الالتفات لما يتم نشره بتلك الصفحة التي لا تمس للكلية بأي صلة.

وأكد عميد الكلية، أنه تم إخطار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الذي وجه بإبلاغ مباحث الإنترنت فورًا لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقدم صفحة تعليمية محتوى مخالف للعادات والتقاليد، مؤكدًا أن الصفحة المزيفة لا تمت للكلية لا من قريب أو بعيد بأي صلة.