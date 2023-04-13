يناير 2024.. انطلاق معرض القاهرة الدولي الـ18 للجلود

قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إقامة وتنظيم معرض القاهرة الدولي الثامن عشر للجلود خلال شهر يناير 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات – مدينة نصر، بهدف زيادة صادرات القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي لمناقشة خطة المعارض الداخلية والخارجية التي ستشارك فيها الغرفة خلال الفترة المقبلة، بحضور كلا من يحيي أبو حلقة و أحمد الألماني وكيلا الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة طارق بلال، محمد محمود، محمد زلط، محمود عودة، مصطفى علام، مؤمن التميمي، ومدير الغرفة علاء النمر، و عمر حفني نائب مدير الغرفة.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، أن معرض القاهرة الثامن عشر للجلود يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققها المعرض خلال الدورات السابقة تحت تنظيم غرفة صناعة الجلود في احداث التكامل بين المصانع المحلية العاملة في القطاع وإبرام تعاقدات تصديرية من شأنها فتح أسواق جديدة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية عالمياً.

وأضاف السمالوطي، أنه سيتم تنظيم عدد من الندوات على هامش المعرض للتعريف بالمنتج المصري وآخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر وكذلك أحدث التطورات العالمية في هذه الصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة أكثر من 250 مستورد من كبار مستوردي الاحذية والمنتجات الجلدية من العديد من الدول العربية والافريقية لزيارة المعرض لإبرام تعاقدات واتفاقيات لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع هذه الدول.

قال السمالوطي إن معرض القاهرة الدولي للجلود ( CairoInterLeather ) والذي تملكه غرفة صناعة الجلود بدأ تنظيم الدورة الاولي له عام 1997 ثم أخذ في النمو ليصبح أهم وأكبر تجمع لكافة صناع ومنتجي الاحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات انتاجها والجلود المدبوغة والاكسسوارات والموضة والانشطة ذات الصلة.

وأوضح أنه شارك في تنظيم معرض القاهرة الدولي للجلود خلال الدورات السابقة العديد من الجهات والمؤسسات والشركات منها ( جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك – الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات – شركة بيراميدز جروب لتنظيم المعارض ) .

وأشار السمالوطي إلى أنه تم تطوير والارتقاء بمستوي المعرض بمشاركة شركة بيراميدز جروب في التنظيم خلال الخمس دورات الماضية والتي تحقق فيها العديد من النجاحات منقطعة النظير الامر الذي ادي إلي زيادة صادرات قطاع صناعة الجلود .

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود، أن دعم وزارة التجارة والصناعة للغرفة يعتبر أحد أهم الأسباب التي أدت ايضاً إلي نجاح هذا المعرض حيث انه تم دعم هذا المعرض مادياً من الدولة في العديد من الدورات السابقة بهدف تطوير وتحديث قطاع صناعة الجلود في مصر وزيادة صادرات القطاع .