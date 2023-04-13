رغم هطول أمطار.. تداول 18 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 6 سفن، رغم هطول أمطار غزيرة على محافظة دمياط، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6950 طن تشمل 100 طن يوريا صب و 474 طن يوريا معبأ و 135 طن صويا و 913 طن ملح معبأ و1440 طن مولاس و1588 طن كلينكر و2300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30948 طن تشمل 5281 طن عدس و47 طن بسلة و10459 طن ذرة و 7897 طن قمح و 6134 طن صويا و 1130 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 534 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 309 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3803 حاويات مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158638 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130410 أطنان .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى طنطا و شبرا، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4810 شاحنات.

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إن ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل،في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل ، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري ، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري

