صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، وزاد رأس المال السوقي بنحو 31.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.114 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 5.55 %، ليغلق عند مستوى 17,671.27 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 2,979.53 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.43%، ليغلق عند مستوى 4,485.55 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 3.31 %، ليغلق عند مستوى 20,683.12 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 5.57 %، ليغلق عند مستوى 7,340.26 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.74%، ليغلق عند مستوى 2,735.82 نقطة.

بينما هبط المؤشر EGX70 بنسبة 0.14 % ليغلق عند مستوى 2,969.83 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 84 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 151.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.6 مليار جنيه، بعد التعامل على 331.7 مليار سهم، من خلال 54.5 ألف عملية منفذة.