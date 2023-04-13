الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ففي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، وهم: الشقيقان أحمد وعلاء جميل، والشقيقان يحيى وعبد المنعم خالد، وقريبهم محمد عواد، من بلدة العوجا، شمال أريحا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، وهم: حذيفة أبو عابد (38 عاما) وهو من سكان طولكرم، وأدهم محمد صبارنة (22 عاما)، وإيهاب أبو فانوس (23 عاما)، من بلدة بيت أمر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي سري حلاق، بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت حنينا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان فلسطينيين، وهم: أحمد نواف جرابعة، ونجم عبد الله عبد الجليل حامد، ومحمد يوسف جابر، من قرية بيتين شرق رام الله.