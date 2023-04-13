خبير يكشف تأثير التغيرات المناخية على زيادة حدة الأعاصير (فيديو)

قال زهير حلاوي، أستاذ علم المناخ، إن التغيرات المناخية أسهمت في زيادة عدد وحدة الأعاصير خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في المحيط الأطلسي والهندي، وأن العلماء يرجعون هذا الأمر إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ونسبة الرطوبة بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف في مداخلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن المشكلة هو زيادة سرعة الرياح التي تؤدي الى حدوث الأعاصير في وقت قصير، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو العمل على خفض درجة حرارة الأرض ومحاولة الحد من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تشغيل نظام مراقبة والتنبؤ بالأعاصير والذي يسهم في إنقاذ المواطنين قبيل ضرب الإعصار للمناطق الآهلة بالسكان وتخفيف الخسائر.

كما تابع أستاذ علم المناخ، أن المطلوب هو التنسيق بين مراكز مراقبة الأعاصير ودراسة هذه الظاهرة لمعرفة كيفية التعامل معها، وبالتالي التخفيف من حدتها والخسائر الناجمة عنها.