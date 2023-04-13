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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أفشى أسرار موكله.. ترامب يقاضي محاميه السابق ويطلب تعويضا خياليا

الرئيس الامريكي السابق
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب
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رفع دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، دعوى قضائية في محكمة فلوريدا ضد محاميه السابق مايكل كوهين، وفقا لتقرير أوردته فضائية العربية.

ويطالب الرئيس الأمريكي السابق بتعويض  ضخم قدره 500 مليون دولار، بسبب قيام المحامي بالشهادة ضده في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلا.

ونشرت وكالة“رويترز” للأنباء خبرا يفيد أن الدعوى القضائية تتهم مايكل كوهين بانتهاك علاقته بموكله ترامب من خلال الكشف عن أسراره ونشر الأكاذيب في الكتب والمدونات الصوتية ووسائل الإعلام.

وأدلى مايكل  كوهين بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن ليتم لاحقا توجيه لائحة اتهام ضد ترامب الذي ينفي كل ما جاء في هذه اللائحة.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق لائحة اتهام فضائية العربية دعوى قضائية تعويض خيالي