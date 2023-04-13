تفعيل الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا لبحث تفعيل الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القليوبية، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم في أول أبريل الحالي وحتى نهاية مايو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة (www.sgg.eg).

ويأتي هذا في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الهجان على حرص القيادة السياسية بالاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار المحافظ، إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الستة المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأكد "الهجان"، أنه جرى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وعضوية كلا من السكرتير العام ومدير ادارة المخلفات الصلبة كمقرر للجنه ونقطة اتصال ورئيس الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتبلور فى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقا للمعايير التى تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، وكذلك اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت لمحافظة القليوبية بالدورة الأولى للمبادرة بلغت (321) مشروعاً متنوعاً وتم إختيار (22) مشروع مكتملاً للمواصفات وتم إختيار عدد (6) مشروعات للتصفية النهائية "مشروع عن كل فئة" بفائتها الستة وهي:

- المشروعات الكبيرة تحت عنوان" مشروع تطوير منطقة العكرشة الصادر بالقرارالجمهوري رقم 2020/555 - بمركز الخانكة"

- المشروعات المتوسطة تحت عنوان "إدارة وتشغيل معدات نقل التربة".

- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" تحت عنوان (اكبسني)

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة تحت عنوان "27000 شجرة".

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح تحت عنوان "دور الزراعة المتجددة".

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة تحت عنوان: "تحسين مقاومة أسماك البلطي".