تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و765 شاحنة و 56 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 424 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 341 شاحنة و8 سيارة .

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل وعمان بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة فيما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و401 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1761 راكب بموانيها .

