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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و765 شاحنة و 56 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 424 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 341 شاحنة و8 سيارة  . 

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل وعمان بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة فيما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و401 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1761 راكب بموانيها .
 

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