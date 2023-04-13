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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس محاكمة المتهم بالشروع فى قتل زوجته فى منطقة الأميرية.

بدأت أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الإميرية إخطارا من المستشفي بوصول ربة منزل مصابة بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها بعدما صارحته بخيانتها فطعنها بسكين المطبخ، تم القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

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