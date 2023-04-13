عمره 30 ألف عام| الأشعة السينية تكشف لغز المخلوق المحنط

الخميس 13/أبريل/2023 - 06:01 ص

أوضحت عمليات مسح قام بها العلماء بالأشعة السينية أن كتلة بحجم "جريب فروت" هي في الواقع سنجاب أرض محنط عمره 30 ألف عام من العصر الجليدي.

وقد عثر عامل منجم ذهب على كرة الفراء الغامضة هذه في عام 2018 في حقول الذهب في كلوندايك بالقرب من داوسون سيتي، يوكون، وفقا لمركز Yukon Beringia Interpretive.

وقال غرانت زازولا، عالم الحفريات في حكومة يوكون لـ CBC: "لا يمكن التعرف عليه تماما حتى ترى هذه الأيدي الصغيرة وهذه المخالب، وترى ذيلا صغيرا، ثم ترى الأذنين".

X-Rays Solve The Mystery of This 30،000 Year Old Mummified Creature https://t.co/ptBTxQzrMD — ScienceAlert (@ScienceAlert) April 12، 2023

وأخذ غرانت الكرة إلى الطبيبة البيطرية، جيس هيث، لمزيد من التحقق. فأجرت هيث عمليات مسح بالأشعة السينية وكشفت أن كرة الشعر المجمدة كانت في الواقع سنجابا صغيرا ملتفا على نفسه في القطب الشمالي. ومن المحتمل أن يكون نفق وهو في سبات، ربما خلال عامه الأول.

تمت تغطية حقول الذهب الحالية في كلوندايك في يوكون بالتربة الصقيعية - التربة المتجمدة - منذ العصر الجليدي. وهذا يجعل المنطقة مثالية للحفاظ على الكائنات التي نفقت في ذلك الوقت - الشعر والأظافر وكل شيء.

وكان عثر عمال مناجم الذهب هناك سابقا على جرو ذئب محنط وماموث صغير محفوظ بطريقة صحيحة.

ومن المرجح أن تصبح مثل هذه الاكتشافات أكثر شيوعا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان. وهذا يتسبب في ذوبان الجليد، وكشف كل شيء من المخلوقات المحنطة إلى الفيروسات ورواسب الجمرة الخبيثة.

وتم اكتشاف هذا السنجاب داخل الإقليم التقليدي لشعب Tr'ondëk Hwëch'in. وهو نفس نوع السنجاب الأرضي في القطب الشمالي الذي لا يزال يعيش في جميع أنحاء يوكون اليوم. ويبدو السنجاب مثل جرذ الأرض أكثر من شبهه بالسناجب.

وتصنع هذه المخلوقات أعشاشا لها تحت الأرض من أجل سباتها. وقد تم الحفاظ على العديد من هذه الأعشاش منذ العصر الجليدي.

ونشر مركز Yukon Beringia Interpretive صورا للمومياء والأشعة السينية الخاصة بها على "فيسبوك"، معلنا أن العينة ستعرض قريبا.