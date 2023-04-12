دوري أبطال أوروبا.. ميلان يكرر تفوقه على نابولي بصاروخية جزائرية (فيديو)

كرر فريق ميلان، تفوقه على نظيره نابولي، بفوز جديد على ملعب سان سيرو بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع ميلان، أن يؤكد تفوقه على نابولي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما فاز عليه منذ 10 أيام، حينما اكتسح فريق الجنوب برباعية نظيفة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة «السيري آ».

وسجل الجزائري إسماعيل بن ناصر، هدف الروسونيري واللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية، لم يستطع ميريت حارس نابولي في التصدي لها.

وشهدت المباراة، حالة طرد حينما أشهر استيفان كوفاكس حكم المواجهة، البطاقة الحمراء في وجه أندريه أنجويسا في الدقيقة 74 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وبهذه النتيجة، تأجل حسم المتأهل من ميلان ونابولي إلى مباراة العودة، التي تقام يوم 18 أبريل الجاري على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب.

ويلتقي الفائز من مواجهة نابولي وميلان، المتأهل من إنتر ميلان وبنفيكا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.