عبد الباقى جمال يعلن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر

اعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة الخامسة و العشرون و المقرر لها بعد قليل حيث تقام على ستاد المحلة .

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمد جابر ، إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، محمد بازوكا ، إبراهيم عايش ، أحمد النادرى .

الهجوم .. كريم مصطفى ، تشارلز باسى .

الاحتياطى .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، ابراهيما كونيه ، عمرو شعبان ، طارق سامى ، حازم مرسى ، عبد الرحمن عاطف ، جبريل اوروك ، مصطفى أسامة