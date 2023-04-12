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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

الأرصاد
الأرصاد
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تشهد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد في هذه الأيام تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة “صدى البلد”، إن الأمطار وصلت لـ السيول بـ سيناء، والأمطار تختلف من محافظة لـ أخرى، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت أن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية، وهناك انخفاض مستمر حتى غد، الخميس، وذروة الانخفاض اليوم، الأربعاء.

ولفتت إلى أن البلاد عادت لـ الأجواء الشتوية، وأن الأمطار على محافظات "الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية ودمياط، وبور سعيد، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة".

وأشارت إلى أن الأمطار رعدية وتتساقط معها حبات الثلج، وأن أمطار القاهرة والجيزة ستكون متوسطة، ويصحبها رعد.

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