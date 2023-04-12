مدير تعليم الشرابية يكرم الطلاب المتفوقين فى امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد أشرف فرغلى، مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأربعاء، انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.

وجاء ذلك برفقة طارق خليل مدير أمن الإدارة، والسيد عمر مدير التعليم الابتدائي، وكان في استقبالهم هناء الحامولى مديرة المدرسة.

وحرص مدير عام الادارة على متابعة حضور طابور الصباح والاستماع للاذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى، وأشاد بحسن انضباط الطابور وحسن تنوع فقرات الإذاعة المدرسية.



قام مدير عام الادارة بتهنئة وتكريم الطلاب المتفوقين دراسيا فى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى متمنيا لهم دوام التفوق.

كما تفقد قاعة رياض الاطفال وفصول المدرسة والمكتبة ومعرض الأنشطة، واثنى على تفعيل جميع الانشطة بالمدرسة وحسن المعروضات، كما تابع اعمال المشاركة المجتمعية بالمدرسة وأشاد بالمشاركة الفعالة والطيبة لإدخال السعادة والسرور على بعض من طلاب المدرسة، وأثنى على حسن نظافة فناء المدرسة والفصول ودورات المياه.

وفى نهاية الزيارة توجه مدير عام الإدارة بالشكر لفريق العمل ومديرة المدرسة على حسن تعاونهم وأدائهم وجهدهم وحسن انتظام اليوم الدراسي.