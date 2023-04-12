دعاء حكم: سجدت شكر لربنا بعد نجاحى فى جعفر العمدة

أعربت الفنانة الشابة دعاء حكم عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الساحق الذي يحققه مسلسل جعفر العمدة الذى تشارك فى بطولته، ويعرض خلال شهر رمضان الجارى، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال مميزة عن شخصية صباح شقيقة جعفر العمدة، والتى تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تظهر متزوجة من ابن خالها نعيم “عصام السقا” وتعيش في الحارة جانب عائلتها



أكدت دعاء حكم فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنها كانت تتوقع النجاح الجماهيرى الذى يحققه العمل سواء فى الشارع أو على السوشيال ميديا بسبب تعاون محمد رمضان ومحمد سامى والذى حققا سوياً نجاحات كبيرة فى الدراما سابقاً لافتة أنها لم تكن تتخيل أن تنجح هى بهذا الشكل قائلة:"أنا نمت وصحيت لقيت الناس كلها بتتكلم عليا ودة شي فرحني أوي وسجدت شكرا لربنا".



وأشارت دعاء حكم إلى أن ترشيحها للمسلسل جاء من المخرج محمد سامى، موضحة شخصية صباح التي تجسدها فى العمل قريبة منها فى الحقيقة حيث أنها هادئة طيبة وجدعة وذلك ما قاله لها المقربين منها بأنه الشخصية تشببها فى الحقيقة، مضيفة أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من المشاهد الصعبة الخاصة بها.



مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



يذكر أن دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية حيث كانت البداية بمسلسل نسر الصعيد مع رمضان والذى قدمت فيه دور صغير، لتشارك بعد ذلك بأدوار بارزة فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عاجل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".