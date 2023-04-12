محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع كفاءة امتداد شارع أحمد تيسير بمدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة امتداد شارع أحمد تيسير بحى شرق مدينة نصر والذي يربط بين طريق الميرغني و طريق النصر والأوتوستراد.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتي ضمن الجهود التى تبذلها المحافظة لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

وشملت الأعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين من رصف وأرصفة وإنارة، و العناية بالمسطحات الخضراء وزيادة أعمال التشجير.

ورافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.