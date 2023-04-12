دورى الأبطال.. فيليكس وهافيرتز يقودان التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام ريال مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره تشيلسى الإنجليزى، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ومن المتوقع أن يدفع فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسي، بنجولو كانتي أساسيًا في وسط ملعب البلوز أمام ريال مدريد، رغم غيابه عن أغلب مباريات هذا الموسم للإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق تشيلسى كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا .

خط الدفاع: كوكوريلا - فوفانا - كوليبالي - جيمس.

خط الوسط: بن شيلويل - كانتي - إنزو - سترلينج.

خط الهجوم: فيليكس - هافيرتز.