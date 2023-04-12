جامعة عين شمس تستقبل سفير دولة أذربيجان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بقصر الزعفران، سفير دوله أذربيجان، بحضور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وشيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

وتم خلال اللقاء مناقشة خطوات إنشاء قاعة بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف عميد الكلية وقسم اللغات الشرقية متمثلا فى رئيس القسم وأعضاءه، لتمكين الطلاب الدارسين للغة الأذرية بكلية الآداب، من الإطلاع على المزيد من المعلومات عن دوله أذربيجان؛ وذلك توطيدًا للعلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودولة أذربيجان، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والجامعات الأذربيجانية.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس جامعة عين شمس بالعلاقات الودية بين البلدين، مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية بهدف الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثي في كل المجالات بمختلف كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن سيتم اتخاذ كافة الخطوات لسرعة إعداد القاعة التى ستدعم دارسى اللغة الأذرية بكلية الآداب.

من جانبه، أعرب السفير الأذربيجاني عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة عين شمس وأشاد بالتطورات التي حققتها الجامعة في مجال البحث العلمي والتعليم، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات الأذربيجانية والمصرية.

وعقب اللقاء، تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بمرافقة سفير دولة أذربيجان مبنى البرامج الخاصة بكلية الآداب والمقر المخصص للقاعة الجارى انشائه بالتعاون مع دولة أذربيجان.

ويذكر أن القاعة ستضم مكتبة متكاملة من الكتب التي تخدم التخصص، بالإضافة إلى أجهزه الحاسب الآلي وطابعات، كما سيتم من خلالها القيام بأنشطة بحثية وعلمية وندوات ويوم ثقافي على هامش مسابقات علميه للطلبه مما يتيح للطلاب حصد المزيد من المعلومات عن دوله أذربيجان.