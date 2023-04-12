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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لأول مرة منذ 12 عامًا.. رئيس كوري جنوبي يزور الولايات المتحدة

الرئيس الكوري يون
الرئيس الكوري يون سيوك يول
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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الكوري يون سيوك يول الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في واشنطن، يوم 26 أبريل الجاري، وستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي للولايات المتحدة منذ 12 عاما.

وأضافت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الجانبين يعتزمان - خلال الزيارة - مناقشة سبل تعزيز الردع الموسع لواشنطن ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، كما سيتم مناقشة التعاون في مجالات أخرى منها التكنولوجيات المتقدمة والأمن الاقتصادي وتبادل الزيارات بين الشعبين، وذلك بناء على نتائج القمة السابقة التي عقدت في سول في العام الماضي.

وأشارت إلى أنها تتوقع أيضا أن تكون زيارة الدولة بمثابة فرصة لتحقيق رؤية "تحالف كوري جنوبي أمريكي عملي"، والذي "يحمي حياة وسلامة شعبي البلدين"، ويدعم القيم الأساسية المشتركة بينهما.

الولايات المتحدة كوريا الجنوبية