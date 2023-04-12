البترول تكرم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين دراسيا بفوسفات مصر في الوادي الجديد

نظمت وزارة البترول، احتفالية فنية، لتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين دراسيا ، بالإضافة لحفل إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية والعاملين بالشركة.

وقال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة، مساء الثلاثاء ، إن الشركة نظمت إفطارا جماعيا للقيادات التنفيذية بالوادي الجديد وقيادات المحافظة الشعبية والسياسية والأمنية،حيث إن الشركة حريصة كل الحرص على التواصل الفعال والتعاون والتشاور مع قيادات الوادي الجديد في مجالات العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الشركة والجهات التنفيذية بما يخدم الصالح العام وعملية إنتاج خام الفوسفات حيث اجتمعت قيادات المحافظة التنفيذية مع قيادات الشركة في مأدبة إفطار رمضاني وسادت أجواء الألفة والود بين الطرفين.

وأضاف عبد العظيم، أنه جرى تنظيم إحتفالية فنية أخرى بدعم وتعاون من النقابة الفرعية للعاملين بالشركة، تضمنت تناول إفطار جماعي مع الموظفين والعاملين بالشركة وشركاء النجاح من شركات المقاولات وأسر الطلاب المتفوقين المحتفى بهم، كما تخلل الاحتفالية تقديم تابلوهات فنية مقدمة من فرقة الفنون الشعبية بالوادي الجديد التابعة لمديرية الثقافة الجماهيرية بالمحافظة حيث إن الاحتفالية أقيمت تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول، وتنفيذا لتوجيهات بالاهتمام بالعنصر البشري ومراعاة البعد الاجتماعي وتفعيل قنوات التواصل مع العمال وخلق روح العمل الجماعي لدفع عجلة الإنتاج بشركات التعدين التابعة للوزارة.

وأكد عبد العظيم، أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة نظمت هذه الاحتفالية التي تضمنت تكريم العامل المثالي والطلاب المتفوقين أبناء العاملين في الشركة وذلك للعام التوالي إيمانا من النقابة بأهمية الدور المجتمعي لها في تقدير وتحفيز الموظفين على النجاح واستمراره وتقدير العاملين بالشركة أمام أسرهم.

وتضمن التكريم الذي نظمته النقابة بقيادة أشرف شحاتة رئيس النقابة الفرعية وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، حيث جرى تكريم 4 عمال مثاليين وهم مهندس السيد سعيد سليم، فني محمد الدياسطى السيد ،عامل ماهر سعيد عبدالمعز، محاسب الحسين محمد الفاتح، كما جرى تكريم 6 من أبناء العاملين المتفوقين بالدراسة وهم : نورهان ياسر السيد محمود، هاجر احمد صبح خليل، يمنى أيمن علي أبو كحلة، عبدالرحمن جمال فتحي الازهري، محمد ساجد سعد الدين احمد، رحمة أحمد.

ولفت عبد العظيم، إلى أن تكريم العامل المثالي بمواقع العمل بالشركة جاء تنفيذا لتوجيهات المهندس وزير البترول، وجرى اختيار العامل المثالي من خلال لجان مشكلة بالشركة تعمل بحيادية ونزاهة وشفافية وجرى تكريم العامل المثالي بفرع الشركة الرئيسي وبموقع الوادي الجديد كما جرى تنفيذ احتفالية مماثلة بموقع الشركة في البحر الأحمر.

حضر الاحتفالية كل طارق إمام مساعد رئيس الشركة للعقود وتنمية الأعمال، واللواء أركان حرب، عماد حمدي العطار، مستشار رئيس الشركة، والمهندس ثروت حجاب، مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، وأشرف شحاتة، رئيس النقابة الفرعية بالشركة، وأمين صندوق النقابة العامة للمناجم والمحاجر ولفيف من قيادات الشركة.

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (1)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (2)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (3)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (4)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (5)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (6)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (7)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (8)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (9)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (10)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (11)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (12)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (13)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (14)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (15)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (16)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (17)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (18)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (19)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (20)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (21)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (22)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (23)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (24)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (25)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (26)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (27)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (28)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (29)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (30)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (31)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (32)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (33)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (34)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (35)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (36)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (37)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (38)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (39)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (40)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (41)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (42)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (43)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (44)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (45)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (46)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (47)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (48)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (49)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (50)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (51)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (52)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (53)

إفطار جماعي لقيادات الوادي الجديد التنفيذية وتكريم العامل المثالي وأبناء العاملين المتفوقين (54)