ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"مش مسامحاكي يا دلال ".. مى كساب تتفاعل مع أحداث الحلقة 20 من "جعفر العمدة".. فيديو

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة مي كساب مقطع فيديو تتفاعل فيه مع أحداث الحلقة 20 من مسلسل “جعفر العمدة” بعد عرضها على قناة dmc دراما، الثلاثاء، حيث لم تتمالك دموعها بعد ثبوت تورط دلال التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي في خطف نجلها.

وتحت عنوان "مش مسامحاكي يا دلال" علقت الفنانة مي كساب على الفيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ظهر فيه أحد أبنائها، قائلة: “بعيط وبضحك في نفس الوقت، خلقة ربنا، أعمل تغيير وش ولا أعمل إيه؟”.

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، ومجموعة من النجوم، منهم الفنانة مي كساب، والفنانة زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، وإخراج محمد سامي.
 

مي كساب جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان وداد