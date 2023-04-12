"مش مسامحاكي يا دلال ".. مى كساب تتفاعل مع أحداث الحلقة 20 من "جعفر العمدة".. فيديو

الأربعاء 12/أبريل/2023 - 02:27 ص

نشرت الفنانة مي كساب مقطع فيديو تتفاعل فيه مع أحداث الحلقة 20 من مسلسل “جعفر العمدة” بعد عرضها على قناة dmc دراما، الثلاثاء، حيث لم تتمالك دموعها بعد ثبوت تورط دلال التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي في خطف نجلها.

وتحت عنوان "مش مسامحاكي يا دلال" علقت الفنانة مي كساب على الفيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ظهر فيه أحد أبنائها، قائلة: “بعيط وبضحك في نفس الوقت، خلقة ربنا، أعمل تغيير وش ولا أعمل إيه؟”.

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، ومجموعة من النجوم، منهم الفنانة مي كساب، والفنانة زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، وإخراج محمد سامي.

