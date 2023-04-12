في إطار الاحتفالات بالعيد القومي.. محافظ سوهاج يشهد فعاليات الحفل الفني بالمسرح الروماني



شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء الثلاثاء، فعاليات الحفل الفني الذي أقيم بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى ٢٢4 لعيد سوهاج القومي.

حضر الحفل اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الادارية بسوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادى قضاة سوهاج، والمستشار أيمن شكر رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب ، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمئات من جماهير وأبناء سوهاج الذين جاءوا للاستمتاع بالحفل.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ ابراهيم السوهاجى، ثم قدم كورال أطفال قصر ثقافة سوهاج مجموعة من الأغانى الوطنية، أعقبه عرض فيلم " سوهاج بين الماضي والحاضر والمستقبل " والذى يستعرض تاريخ سوهاج وأبرز مقوماتها السياحية والاثرية وأبرز الانجازات التى تحققت على أرض المحافظة، تلاه عرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، وفريق كورال الإنشاد الدينى، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة سوهاج للموسيقى العربية لعدد من الأغاني الوطنية، وسط تفاعل كبير وفرحة من الجمهور.