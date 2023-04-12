رئيس جامعة المنيا يشارك طلاب المدن الجامعية مائدة إفطار رمضان بالمطعم المركزي

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، طلبة وطالبات المدن الجامعية مساء اليوم، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة المدن الجامعية، من منطلق خلق بيئة أسرية؛ واجواء رمضانية بين الطلاب المغتربين.

جاء الحفل بحضور د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ود. باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ود. سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقي الأنشطة ومديري الإدارات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأعرب د. فرحات عن سعاته اليوم لتواجده ومشاركته طلاب المدن من المغتربين عن أسرهم الإفطار في هذه الأجواء الرائعة، وحرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم، وتعزيز الروح الأسرية بين كافة قيادات الجامعة وبين أبنائهم الطلاب، مشيداً بمجهودات إدارة المدن الجامعية في خدمة الطلاب، والحرص على راحتهم، وسعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً على استمرار الجامعة في تحسين الخدمات بالمدن الجامعية.

وفي ختام الحفل قدمت مدير عام المدن الجامعية درع المدن الجامعية لرئيس الجامعة تقديراً وإعزازاً، كما تم تكريم الطلاب المتميزين بالأنشطة الطلابية بالمدن.