بالصور| رعد وبرق.. أمطار غزيرة تضرب بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس السيء متمثلة في سقوط غزير للأمطار، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة، وكذلك برق ورعد في سماء المدينة.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدد من سيارات سحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال فترة سوء الأحوال الجوية والتصدى لأي تجمعات للأمطار، في الوقت الذي يترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات المحافظة المتصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات الخدمية لمتابعة تداعيات حالة الطقس.

في سياق متصل، انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وواصلت موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن، كما انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي القناة في مواعيده المحددة.

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