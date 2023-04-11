متخصص بعلم الأوبئة: المضادات الحيوية تؤدي للوفاة

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، معلقا على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات لتنفيذ عمليات الرقمنة والاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أمر مهم للغاية، في ظل سوء استخدام المضاد الحيوي على مستوى العالم كله

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة "الأولى"، اليوم الثلاثاء :"هناك 1.2 مليون شخص حول العالم يموتون سنويا لأن جسمهم أصبح لديه مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا الأمر يحدث لأكثر من سبب منهم الاستخدام غير المرشد للمضادات الحيوية وسوء استخدام المضادات الحيوية في الزراعة ومزارع السمك والثروة الحيوانية وفي الأكل، وهذا ما يجعل أكلنا نفسه به مضادات حيوية زائدة عن الحد".