محافظ كفر الشيخ يشارك 500 طفل يتيم الإفطار ويوزع عليهم الهدايا.. صور

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الأيتام والأطفال الإفطار بحديقة صنعاء، مفضلا الجلوس مع الأطفال، لمشاركتهم طعام الإفطار.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومحمد السيد، ولفيف من الصحفيين والإعلاميبن، والأجهزة الشعبية والتنفيذية، وعدد من أسر الأيتام والأطفال.

وكرم محافظ كفر الشيخ، 13 من حفظة القرآن الكريم، واختبر محافظ كفر الشيخ عددا منهم، كما وزع محافظ كفر الشيخ الهدايا على 500 طفل، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الشنط الرمضانية على الأسر.

وقدم محافظ كفر الشيخ شهادات تقدير لـ13 من حفظة القرآن الكريم، وهم، سجده محمد عبدالرحمن، رحمه هاني جمال، حسين إبراهيم السيد، يوسف علاء مسعد، مدحت حسام سعيد، هبه على غانم، عبد الرحمن محمد عبدالله، هشام حمادة رشاد، فاطمة قطب مصطفى، أحمد جمعه علي عطيان، نورهان سامي عطية، سلسبيل فوزي طه، وياسمين جمال عبد المعطي.

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