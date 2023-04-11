الخميس.. ثنائي العود دينا وغسان في ضيافة الأمير طاز

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 13 أبريل الجاري، عدد من الفاعليات الثقافية والفنية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له، وذلك فى إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمة قطاع الصندوق احتفالاً بشهر رمضان الكريم.

يستضيف بيت السحيمى صالون "حكايات العم قطامش" للشاعر الساخر ياسر قطامش وأمسية شعرية غنائية ترفيهيه جديده، بمشاركة المطرب حسين فريد وفرقته الموسيقية، والقاء شعر الفنان.

تخصص قطامش في كتابة نمط من الشعر الساخر أطلق عليه الشعر "الحلمنتيشي" وهو الشعر الذي يمزج بين العربية الفصحى وألفاظ العاميّة المصريّة. كتب العديد من الكتب والدواوين الشعرية بالإضافة إلى الكثير من القصائد والكتابات الساخرة التي نشرت في عدد من الصحف المصرية والعربية، بلغت مؤلفات قطامش 35 كتابًا تتسم جمعيها بالمرح والفكاهة، منها "القلب في ورطة بين ليل وبطة"، "حكاوي الولد الغلباوي"، "عجائب الأشعار في الجد والهزار"، "كارت شحن عاطفي"، "يوميات موكوس بن ملحوس"، تم تكريمه من جامعة تبليسي الجورجية سنة 2007 عن كتاب "الهوامش لابن قطامش".

ويستقبل قصر الأمير طاز، ثنائي العود دينا وغسان، ويقدمان لأول مرة عدد من المقطوعات بمناسبة شهر رمضان منها: مؤلف "هلال رمضان" تأليف دينا عبد الحميد، مؤلف "ليالي الرياض" تأليف غسان اليوسف، كما يتضمن الحفل العديد من اشهر المقطوعات بالتراث المصري والسوري.