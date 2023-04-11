رسميا.. فولفسبورج يعلن رحيل مرموش بنهاية الموسم

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، رحيل لاعبه الدولي المصري عمر مرموش عن الفريق بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

وكشف فولفسبورج فى بيان عبر موقعه الرسمى، أن مرموش سيغادر النادي بعد 6 سنوات قضاها بين جدرانه، وأضاف: نود أن نشكره على التزامه ونتمنى لعمر مرموش كل التوفيق في مسيرته المستقبلية، سواء في الرياضة أو في الحياة الخاصة.

من جهته، أصدر مرموش بيانا لموقع ناديه، جاء فيه: لقد قضيت وقتا رائعا في فولفسبورج وأود أن أشكر المسؤولين على إعطائي الفرصة لمواصلة التطور بالخروج معارا مرتين، وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوة أخرى في مسيرتي، سأعطي كل ما لدي حتى نهاية الموسم لتحقيق أهدافنا مع الفريق.

يذكر أن مرموش إلى نادي فولفسبورج في 2017 قادما من وادي دجلة، ولعب معارا مرتين مع سانت باولي وشتوتجارت.