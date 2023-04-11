وزارة الشباب تحقق معدلات إنجاز متميزة علي البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتحقيق الوزارة معدلات إنجاز مميزة كمًا وكيفًا علي البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وكذلك تلقي ورصد والاستجابة الشكاوي الواردة علي البوابة من مختلف مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في التعامل بشكل دائم ومستمر مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة.



وثمن الوزير على الجهد الكبير والتنسيق المستمر من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد العلواني مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمكتب الوزير وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها، موجهًا الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وحققت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الشباب فيما يتعلق بالاستجابة لشكاوى المواطنين بالمؤشر العام نسبة 99.28% من المخطط له، وفقا لمنظومة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء فى إنجاز كبير ووفق مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، حيث كانت الشكاوي المنفذه 9530 شكوي فردية وجماعية وجاري 79 شكوي من إجمالي 9609 شكوي.