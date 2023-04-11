تفاصيل ضبط المتهم بالترويج لبيع الآثار والاتجار بالعملة عبر تيك توك بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك" يقوم خلاله صاحب الحساب بعرض مبالغ مالية "عملات أجنبية" وتماثيل يشتبه فى أثريتها.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مُرتكب الواقعة (طالب جامعى - مقيم بمحافظة الشرقية).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (شرطة السياحة والآثار - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه..

وبمواجهته إعترف بإنشاء الحساب المشار إليه وكذا قناة على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بغرض بث مقاطع فيديو لتماثيل يدعى فيها بأنها آثرية بغرض زيادة نسبة المشاهدات ، كما ضُبط بحوزته هاتف محمول يحتوى على العديد من مقاطع الفيديو المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية