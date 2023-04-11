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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جمعة يواصل خوض برنامجه التأهيلي فى الزمالك

عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وخضع جمعة لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

عبدالله جمعه الزمالك اليوم الثلاثاء ملعب عبد اللطيف أبورجيلة حرس الحدود