محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمراجعة ترتيبات موسم توريد القمح المحلي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعاً لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي والتأكد من جاهزية الصوامع والشون المواقع التخزينية لاستقبال الموسم، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، ومديري الشؤون المالية والقانونية والتفتيش المالي والإداري، ومسؤولى الإصلاح الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم التوريد والذي من المقرر أن يبدأ مطلع مايو المقبل، واستعراض الترتيبات النهائية والمستجدات والتجهيزات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية استعداداً للموسم الجديد ، بجانب مناقشة كافة الحلول والمقترحات لتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين في عملية التوريد.

كما راجع المحافظ تفاصيل الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد محصول القمح، فيما يتعلق بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بجميع المراكز والكميات المتوقع إنتاجها لتحديد المستهدف توريده ،بجانب التركيز على تنفيذ حملات توعية المزارعين وحثهم علي توريد محصول القمح إلى الدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول،والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمني

وأكد المحافظ، أن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية "في ظل الظروف الحالية " تعد واجبًا قوميًا، مؤكداً أهمية تضافر كافة الجهود والعمل على تنفيذ مزيد من الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين، مؤكدا أنّ الدولة لا تدخر جهدا للاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي.