الخميس.. ياسين التهامي في حفل جديد على المسرح المكشوف بالأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية فعاليات برنامجها الرمضاني، حيث يقام في مساء الخميس المقبل، الموافق 13 أبريل الجاري، بالقاهرة والإسكندرية 3 عروض متنوعة.

في التاسعة والنصف مساء، على المسرح المكشوف، يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامي حفلا يضم مجموعة من قصائد المديح النبوى والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية.

وفي نفس الموعد يقام علي مسرح معهد الموسيقى العربية حفل ضمن سلسلة كلثوميات ويقوده المايسترو صلاح غباشي، ويتضمن عدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم يؤديها كل من صابرين النجيلي، وبسملة كمال .

كما يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، يضم مختارات من أعمال الطرب العربى الشهيرة التي أبدعها كبار الملحنين.