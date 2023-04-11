روسيا: النشاط العسكري الأمريكي في أوكرانيا انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بمواصلة العمل في تطوير مشروع الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، قائلا إن “النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا يمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية”.

وقال ريابكوف، حسبما أفادت تقارير إخبارية روسية نشرت اليوم، إن “مطالبة موسكو الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية لا تزال قائمة وتنظر الرد عليها”، مشددا على ضرورة وقف جميع العمليات الجارية في مجال الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

كان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد قال عقب فترة وجيزة من الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إن المعامل الأمريكية السرية في أوكرانيا شاركت في حرب بيولوجية – وهي تهمة نفتها الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وتمتلك أوكرانيا شبكة من المختبرات البيولوجية التي حصلت على التمويل والدعم البحثي من الولايات المتحدة، لكن أوكرانيا تمتلكها وتديرها وهي جزء من مبادرة تسمى برنامج الحد من التهديدات البيولوجية التي تهدف إلى تقليل احتمالية تفشي الأمراض القاتلة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.