مسئول يمني يعلن اكتمال جميع الترتيبات اللازمة لتبادل الأسرى مع ميليشيات الحوثي

كشف عضو لجنة الأسرى ووكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين مع ميليشيات الحوثي.

وقال فضايل، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم، إن “جميع مطارات اليمن الست جاهزة من الآن لتنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين”، مشيرا إلى أن “أول دفعة تبادل مع الحوثيين ستنطلق يوم الخميس القادم من مطار عدن إلى صنعاء وتتضمن 250 أسيرا، فضلا عن نقل 72 أسيرا من بينهم اللواء ناصر منصور هادي وزير الدفاع الأسبق، ومحمود الصبيحي من صنعاء إلى عدن”.

وأضاف أن “عملية التبادل مع الحوثيين تتضمن أيضا نقل 19 أسيرا من قوات التحالف من صنعاء إلى الرياض”، معربا عن “شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها لإتمام هذه الصفقة مع الميليشيات الحوثية”.

وأعرب فضايل عن “تفاؤله في إسهام الوساطة السعودية وجهود التحالف العربي في التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين للإفراج عن باقي الأسرى المختطفين لديها والذين يبلغ عددهم حوالي 1400 مدني”، مشيرا إلى “سوء الحالة الصحية لعدد كبير من الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين”.